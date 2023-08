First Air leased 767 Frachter

Cargo Aircraft Management hat einen Vertrag zur Vermietung einer ihrer Frachtmaschinen an Bradley Air Services resp. First Air unterzeichnet.

Die Tochtergesellschaft der Air Transport Services Group, Cargo Aircraft Management, wird First Air während vorläufig drei Jahren eine Boeing 767-223 mittels Dry-Leasing zur Verfügung stellen. Ausserdem wird durch einen Vertrag mit Delta TechOps die Motorenwartung der geleasten Maschine sichergestellt. First Air ist Kanadas drittgrösste Linienfluggesellschaft, die mit einer Flotte von mehr als dreissig Flugzeugen über dreissig Destinationen bedient, vorwiegen in Nordkanada. Mit dem Leasingvertrag für die Boeing 767 will die Airline ihren Langstrecken Frachtbetrieb lancieren.