Finnair wird ausgezeichnet

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Bei der Vergabe der World Airline Awards wurde Finnair zum fünften Mal hintereinander seit 2010 zur besten Fluggesellschaft Nordeuropas gekürt.

Die Preisverleihung, die von Skytrax organisiert wird und dieses Jahr im Rahmen der Farnborough Air Show stattfand, basierte auf einer unabhängigen Befragung von rund 18 Millionen Passagieren aus mehr als 160 Ländern und wird als prestigeträchtigste und begehrteste Preisverleihung der Luftfahrtbranche angesehen. Oneworld wurde zudem zum zweiten Mal in Folge zur besten Allianz von Fluggesellschaften gewählt. Finnair ist weiterhin die einzige Fluggesellschaft in den nordischen Ländern mit einer Vier-Sterne-Bewertung von Skytrax.