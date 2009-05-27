Finnair will Kosten stark reduzieren

Die finnische Airline will einen Kostenreduktionsplan umsetzen, der sowohl permanente als auf temporäre Entlassungen vorsieht.

Dies meldete der finnische Sender MTV3 ohne Angabe der Quellen. Die offizielle Bekanntmachung der Sparpläne ist für kommenden Freitag vorgesehen. Finnair selbst war für keinen Kommentar verfügbar. Wie viele andere Airlines leidet auch sie unter den Folgen der Rezession. Sie reagierte mit Kapazitäts- und Stellenabbau, im April sagte sie, über 6.000 Angestellte seien von den vorübergehenden Entlassungen betroffen. Die Airline erwartet für das laufende Jahr einen Betriebsverlust.

Link: Finnair