Finnair will Kapazität und Stellen kürzen

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Finnair bereitet eine Reduktion ihrer Kapazität um vorerst zirka 2% vor und muss wahrscheinlich auch Stellen kürzen.

CEO Jukka Hienonen sagte gestern in den Medien, wenn Finnair die Kapazität um 7-10% verringern muss, was der durchschnittlichen Überkapazität in Europa entspricht, muss mit Entlassungen gerechnet werden. Die Zahlen für Mai seien sehr schlecht, so Hienonen, der Markt halte zurzeit kein Wachstum aus. Finnair informierte ihre Mitarbeiter über die anstehenden Kapazitätsreduktionen. Die RPK stiegen um 6,3%, aber bei gleichzeitig wachsender Kapazität um 18,1 % fiel die Auslastung um 7,3 %.