Finnair weiter unter Vorkrisenniveau

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im August 2022 stiegen bei Finnair 880,5 Tausend Fluggäste zu, im Vorjahresaugust frequentierten wegen Corona lediglich 266,5 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Finnair.

Mit Finnair flogen vor der Corona Krise im Monat August 2019 noch 1,361 Millionen Passagiere, die Augustzahlen 2022 liegen also immer noch 35 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 151 Prozent auf 2,774 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 365 Prozent auf 2,157 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 77,8 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 35,7 Prozentpunkte.

Finnair konnte im August 2022 insgesamt 9.206 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Verbesserung von 40 Prozent.