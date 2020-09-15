Finnair weiter im Kriechgang

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im August 2020 stiegen bei Finnair 193 Tausend Fluggäste zu (Vorjahresaugust 1,361 Millionen), wegen der Corona Krise waren das 85,8 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Im August konnte Finnair wiederum leicht mehr Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen als im Vormonat Juli, verglichen mit dem Juli konnte die Airline mit Hauptsitz Helsinki im Berichtsmonat August 32,9 Prozent mehr Passagiere transportieren. Von einer nachhaltigen Erholung kann man bei dieser Transportleistung noch nicht sprechen. Die Verkehrsleistung wurde um 84,1 Prozent auf 675,8 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage brach um 92,4 Prozent 281,9 Millionen Sitzplatzkilometer ein. Die Auslastung hat sich um 45,1 Prozentpunkte auf 41,7 Prozent verschlechtert.

Finnair konnte im August 4.050 Tonnen an Fracht transportieren (Vorjahr 15.245 Tonnen), was einem Corona bedingten Einbruch von 73,4 Prozent entspricht.

Mit Finnair flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres insgesamt 3,091 Millionen Fluggäste (Vorjahr 9,867 Millionen), wegen der Corona Hysterie waren dies 68,7 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.