Finnair wächst weiter

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im September 2016 stiegen bei Finnair insgesamt 971.900 Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von sechs Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 8,5 Prozent auf 2,942 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion nicht ganz mithalten, es konnten 2,374 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 6,4 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,9 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent zurückgegangen. Finnair konnte im September 13.422 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Wachstum von 22,7 Prozent.

Von Januar bis Ende September konnte Finnair 8,267 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.