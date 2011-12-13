Finnair verzeichnet bessere Passagierzahlen

Im November 2011 stiegen bei Finnair rund 602.300 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Zunahme von 3,8 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im November 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 10,7 Prozentpunkte auf 2,371 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion nicht ganz mithalten, es konnten 1,624 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 6,7 Prozentpunkten entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresnovember um 2,6 Punkte auf 68,5 Prozent gesunken. Finnair konnte im November 2011 12.804 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem November 2010 einem Anstieg von 7,2 Prozent.