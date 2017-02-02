Finnair verabschiedet sich von A340
02.02.2017 PS
Finnair hat laut eigenen Angaben Ende Januar den offiziellen Liniendienst mit dem viermotorigen Airbus A340 beendet.
Der letzte reguläre Linienflug mit einem Finnair A340-300 ist am 31. Januar 2017 von Tokio Narita her kommend in Helsinki gelandet. Bei dem benutzten Flugzeug handelt es sich um den letzten Airbus A340-300 von Finnair. Die Maschine ist nur elf Jahre alt, muss aber dem zweimotorigen A330 und A350 weichen. Bei Finnair standen sieben A340 im Betrieb.
Finnair hat mit den A340-300 teilweise die MD-11 Flotte ersetzt, die letzte MD-11 hat Finnair im Februar 2010 verlassen. Bei dem letzten Finnair A340 handelt es sich um die Maschine mit der Immatrikulation OH-LQE und der Baunummer MSN 938.