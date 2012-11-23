Finnair und Malaysian vertiefen Zusammenarbeit

Finnlands Fluggesellschaft Finnair und Malaysias Flag Carrier Malaysia Airlines haben ein Codeshare-Abkommen vereinbart.

Ab sofort werden ausgewählte Flüge von Malaysia Airlines zwischen Kuala Lumpur und Singapur sowie Bangkok und Hongkong auch unter Flugnummern von Finnair geführt. Im Gegenzug wird die Flugnummer von Malaysia Airlines auf einzelnen Finnair Flügen zwischen Helsinki, Frankfurt, London, Paris und Amsterdam genutzt. Malaysia Airlines wird ab dem 1. Februar 2013 als Vollmitglied beim Luftfahrtbündnis Oneworld mitfliegen, wo Finnair seit 1999 dabei ist.