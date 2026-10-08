Finnair präsentiert Septemberzahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im September 2026 stiegen bei Finnair 1,112 Millionen Fluggäste zu, das waren 9,6 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Die Verkehrsleistung wurde im September 2026 verglichen mit dem Vorjahresseptember um 6,8 Prozent auf 3,444 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um 10,3 Prozent auf 2,753 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 79,9 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 2,6 Prozentpunkte. Finnair konnte im September 2026 insgesamt 12.275 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von sechs Prozent.