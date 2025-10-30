Finnair präsentiert Septemberzahlen

Im September 2025 stiegen bei Finnair 1,015 Millionen Fluggäste zu, das waren 0,3 Prozent weniger als im Vorjahresseptember.

Die Verkehrsleistung wurde im September 2025 verglichen mit dem Vorjahresseptember um 0,3 Prozent auf 3,226 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert, die Nachfrage hat sich um 0,9 Prozent auf 2,495 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 77,3 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 1,1 Prozentpunkte. Finnair konnte im September 2025 insgesamt 11.745 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 5,7 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Finnair 8,974 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent. Die Frachttonnagen erreichten 102.300 Tonnen, das entspricht einem Rückgang von 6,9 Prozent.