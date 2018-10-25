Finnair präsentiert Septemberzahlen

Im September 2018 stiegen bei Finnair insgesamt 1,159 Millionen Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 7,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 13,2 Prozent auf 3,683 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion nicht ganz mithalten, es konnten 2,974 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 7,2 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 4,6 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent zurückgegangen.

Finnair konnte im September 14.469 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 4,8 Prozent.

Von Januar bis Ende September konnte Finnair 10,126 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 13,2 Prozent.