Finnair präsentiert Oktoberzahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Oktober 2026 stiegen bei Finnair 1,148 Millionen Fluggäste zu, das waren 10,9 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Die Verkehrsleistung wurde im Oktober 2026 verglichen mit dem Vorjahresoktober um 11,6 Prozent auf 3,587 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um 11,7 Prozent auf 2,901 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 80,9 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,1 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Oktober 2026 insgesamt 13.278 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 11,6 Prozent.