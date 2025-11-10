Finnair präsentiert Oktoberzahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Oktober 2025 stiegen bei Finnair 1,034 Millionen Fluggäste zu, das waren 1,2 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Die Verkehrsleistung wurde im Oktober 2025 verglichen mit dem Vorjahresoktober um 2,3 Prozent auf 3,215 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert, die Nachfrage hat sich um 1,5 Prozent auf 2,598 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 80,8 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um drei Prozentpunkte. Finnair konnte im Oktober 2025 insgesamt 11.898 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 6,5 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Finnair 10,008 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Plus von 1,8 Prozent. Die Frachttonnagen erreichten 114.198 Tonnen, das entspricht einem Rückgang von 6,9 Prozent.