Finnair präsentiert Novemberzahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im November 2025 stiegen bei Finnair 893 Tausend Fluggäste zu, das waren 0,6 Prozent weniger als im Vorjahresnovember.

Die Verkehrsleistung wurde im November 2025 verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,9 Prozent auf 2,993 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert, die Nachfrage hat sich um 0,7 Prozent auf 2,216 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung erreichte 74,1 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,2 Prozentpunkte. Finnair konnte im November 2025 insgesamt 12.345 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 6,6 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Finnair 10,901 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Plus von 1,6 Prozent. Die Frachttonnagen erreichten 126.543 Tonnen, das entspricht einem Rückgang von 6,9 Prozent.