Finnair präsentiert Maizahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Mai 2026 stiegen bei Finnair 1,093 Millionen Fluggäste zu, das waren 7,4 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Die Verkehrsleistung wurde im Mai 2026 verglichen mit dem Vorjahresmai um 0,8 Prozent auf 3,558 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert, die Nachfrage hat sich um 6,2 Prozent auf 2,760 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 77,6 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 5,1 Prozentpunkte. Finnair konnte im Mai 2026 insgesamt 13.024 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 4,3 Prozent.