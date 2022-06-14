Finnair präsentiert Maizahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Mai 2022 stiegen bei Finnair 778 Tausend Fluggäste zu, im Vorjahresmai frequentierten wegen Corona lediglich 83 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Finnair.

Mit Finnair flogen vor der Corona Krise im Monat Mai 2019 noch 1,295 Millionen Passagiere. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 542 Prozent auf 2,638 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 1270 Prozent auf 1,632 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 61,8 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 32,8 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Mai 2022 insgesamt 10.221 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Verbesserung von 51,1 Prozent.