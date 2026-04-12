Finnair präsentiert Märzzahlen
12.04.2026 PS
Im März 2026 stiegen bei Finnair 1,016 Millionen Fluggäste zu, das waren 10,8 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.
Die Verkehrsleistung wurde im März 2026 verglichen mit dem Vorjahresmärz um 2,3 Prozent auf 3,205 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert, die Nachfrage hat sich um 15,7 Prozent auf 2,641 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 82,4 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 9,5 Prozentpunkte. Finnair konnte im März 2026 insgesamt 11.578 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 4,8 Prozent.