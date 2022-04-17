Finnair präsentiert Märzzahlen
17.04.2022 RK
Im März 2022 stiegen bei Finnair 614,5 Tausend Fluggäste zu, das waren gut fünfmal mehr als im von Corona geplagten Vorjahresmärz.
Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 475 Prozent auf 2,353 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 966,7 Prozent auf 1,238 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 52,6 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 21,8 Prozentpunkte.
Finnair konnte im März 2022 insgesamt 9.736 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Verbesserung von 79,1 Prozent.