Finnair präsentiert Junizahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Juni 2026 stiegen bei Finnair 1,192 Millionen Fluggäste zu, das waren neun Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Die Verkehrsleistung wurde im Juni 2026 verglichen mit dem Vorjahresjuni um 5,1 Prozent auf 3,557 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um 7,9 Prozent auf 2,988 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 84,0 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 2,2 Prozentpunkte. Finnair konnte im Juni 2026 insgesamt 13.035 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 20,7 Prozent.