Finnair präsentiert Junizahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Juni 2022 stiegen bei Finnair 907 Tausend Fluggäste zu, im Vorjahresjuni frequentierten Corona bedingt lediglich 132 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Finnair.

Mit Finnair flogen vor der Corona Krise im Monat Juni 2019 noch 1,388 Millionen Passagiere. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 353 Prozent auf 2,690 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 941 Prozent auf 2,146 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 79,8 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 45,1 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Juni 2022 insgesamt 9.402 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Verbesserung von 51,3 Prozent.

FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022

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