Finnair präsentiert Julizahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Juli 2026 stiegen bei Finnair 1,243 Millionen Fluggäste zu, das waren 9,3 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli 2026 verglichen mit dem Vorjahresjuli um 3,6 Prozent auf 3,705 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um 6,2 Prozent auf 3,148 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 85,0 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 2,1 Prozentpunkte. Finnair konnte im Juli 2026 insgesamt 12.496 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 13,1 Prozent.