Finnair präsentiert Julizahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Juli 2025 stiegen bei Finnair 1,138 Millionen Fluggäste zu, das waren zwei Prozent weniger als im Vorjahresjuli.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli 2025 verglichen mit dem Vorjahresjuli um zwei Prozent auf 3,577 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert, die Nachfrage hat sich um 1,2 Prozent auf 2,965 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 82,9 Prozent und verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 0,6 Prozentpunkte. Finnair konnte im Juli 2025 insgesamt 11.051 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 12,7 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Finnair 6,858 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Plus von zwei Prozent. Die Frachttonnagen erreichten 78.481 Tonnen, das entspricht einem Rückgang von acht Prozent.