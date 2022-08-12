Finnair präsentiert Julizahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Juli 2022 stiegen bei Finnair 999,6 Tausend Fluggäste zu, im Vorjahresjuli frequentierten Corona bedingt lediglich 367,4 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Finnair.

Mit Finnair flogen vor der Corona Krise im Monat Juli 2019 noch 1,447 Millionen Passagiere. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 204 Prozent auf 2,871 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 521 Prozent auf 2,486 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 86,6 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 62,6 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Juli 2022 insgesamt 9.247 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Verbesserung von 33,8 Prozent.

FliegerWeb News Sendung 3. August 2022

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