Finnair präsentiert Julizahlen

Im Juli 2021 stiegen bei Finnair 213,8 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Anstieg von 47,2 Prozent.

Mit Finnair flogen vor der Corona Krise im Monat Juli 2019 noch 1,447 Millionen Passagiere, mit knapp 214 Tausend Fluggästen ist man also noch meilenweit von der Normalität entfernt. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 90,6 Prozent auf 943,1 Millionen Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 95,4 Prozent auf 400,4 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte nur 42,5 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um einen Prozentpunkt.

Finnair konnte im Juli 6.912 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Verbesserung von 94 Prozent.