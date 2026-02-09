Finnair präsentiert Januarzahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Januar 2026 stiegen bei Finnair 912,3 Tausend Fluggäste zu, das waren 3,8 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Die Verkehrsleistung wurde im Januar 2026 verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 3,8 Prozent auf 3,264 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert, die Nachfrage hat sich um 4,6 Prozent auf 2,418 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 74,1 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 0,6 Prozentpunkte. Finnair konnte im Januar 2026 insgesamt 10.820 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.

Das Jahr 2025 bei Finnair

Im vergangenen Jahr konnte Finnair 11,884 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Plus von zwei Prozent. Das Angebot erreichte 39,307 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,2 Prozent auf 30,227 Milliarden Sitzplatzkilometer.

Die Frachttonnagen erreichten im Jahr 2025 insgesamt 138.934 Tonnen, das entspricht einem Rückgang von 5,5 Prozent.