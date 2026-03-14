Finnair präsentiert Februarzahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Februar 2026 stiegen bei Finnair 904,4 Tausend Fluggäste zu, das waren 6,9 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Verkehrsleistung wurde im Februar 2026 verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 4,8 Prozent auf 2,985 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert, die Nachfrage hat sich um 8,5 Prozent auf 2,319 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 77,7 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 2,6 Prozentpunkte. Finnair konnte im Februar 2026 insgesamt 11.272 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Wachstum von 9,3 Prozent.

Das Jahr 2025 bei Finnair

Im vergangenen Jahr konnte Finnair 11,884 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Plus von zwei Prozent. Das Angebot erreichte 39,307 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,2 Prozent auf 30,227 Milliarden Sitzplatzkilometer.