Finnair präsentiert Februarzahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Februar 2022 stiegen bei Finnair 443 Tausend Fluggäste zu, das waren gut fünfmal mehr als im von Corona geplagten Februar 2021.

Mit Finnair flogen vor der Corona Krise im Monat Februar 2020 noch rund 1,1 Millionen Passagiere, mit 443 Tausend Fluggästen ist man also noch meilenweit von der Normalität entfernt. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 473 Prozent auf 2,138 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 846 Prozent auf 939 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 43,9 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 17,3 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Februar 2022 insgesamt 12.469 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Verbesserung von 102 Prozent.