Finnair präsentiert Dezemberzahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Dezember 2025 stiegen bei Finnair 982,8 Tausend Fluggäste zu, das waren sechs Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Die Verkehrsleistung wurde im Dezember 2025 verglichen mit dem Vorjahresdezember um 8,5 Prozent auf 3,291 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert, die Nachfrage hat sich um 6,9 Prozent auf 3,291 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 76,3 Prozent und verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 1,1 Prozentpunkte. Finnair konnte im Dezember 2025 insgesamt 12.390 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 11,7 Prozent.

Im vergangenen Jahr konnte Finnair 11,884 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Plus von zwei Prozent. Das Angebot erreichte 39,307 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,2 Prozent auf 30,227 Milliarden Sitzplatzkilometer.

Die Frachttonnagen erreichten im Jahr 2025 insgesamt 138.934 Tonnen, das entspricht einem Rückgang von 5,5 Prozent.