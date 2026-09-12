Finnair präsentiert Augustzahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im August 2026 stiegen bei Finnair 1,126 Millionen Fluggäste zu, das waren 2,3 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2026 verglichen mit dem Vorjahresaugust um 1,8 Prozent auf 3,494 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um 6,1 Prozent auf 2,806 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 80,3 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 1,4 Prozentpunkte. Finnair konnte im August 2026 insgesamt 12.313 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von zwei Prozent.