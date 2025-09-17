Finnair präsentiert Augustzahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im August 2025 stiegen bei Finnair 1,106 Millionen Fluggäste zu, das waren 3,2 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2025 verglichen mit dem Vorjahresaugust um 6,6 Prozent auf 3,670 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert, die Nachfrage hat sich um sieben Prozent auf 2,895 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 78,9 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 0,3 Prozentpunkte. Finnair konnte im August 2025 insgesamt 12.073 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 0,4 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Finnair 7,595 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Plus von 2,2 Prozent. Die Frachttonnagen erreichten 90.555 Tonnen, das entspricht einem Rückgang von 7,1 Prozent.