Finnair präsentiert Augustzahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im August 2021 stiegen bei Finnair 266,5 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einem Anstieg von 38,1 Prozent.

Mit Finnair flogen vor der Corona Krise im Monat August 2019 noch 1,361 Millionen Passagiere, mit gut 266 Tausend Fluggästen ist man also noch meilenweit von der Normalität entfernt. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 66,3 Prozent auf 1.103 Millionen Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 64,6 Prozent auf 463,9 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 42,0 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 0,3 Prozentpunkte.

Finnair konnte im August 6.557 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Verbesserung von 61,9 Prozent.