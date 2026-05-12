Finnair präsentiert Aprilzahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im April 2026 stiegen bei Finnair 1,029 Millionen Fluggäste zu, das waren 6,8 Prozent mehr als im Vorjahresapril.

Die Verkehrsleistung wurde im April 2026 verglichen mit dem Vorjahresapril um 1,9 Prozent auf 3,296 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert, die Nachfrage hat sich um 5,1 Prozent auf 2,573 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 78,0 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 2,4 Prozentpunkte. Finnair konnte im April 2026 insgesamt 12.483 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 7,6 Prozent.