Finnair präsentiert Aprilzahlen

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im April 2022 stiegen bei Finnair 680 Tausend Fluggäste zu, im Vorjahresapril frequentierten wegen Corona lediglich 80 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Finnair.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 508 Prozent auf 2,513 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 1271 Prozent auf 1,497 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 59,6 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 33,2 Prozentpunkte.

Finnair konnte im April 2022 insgesamt 9.966 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Verbesserung von 25,8 Prozent.