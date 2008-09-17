Finnair muss Stellen streichen

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Finnair konnte keine Einigung mit den Gewerkschaften erlangen und sieht sich nun gezwungen, Stellen zu streichen.

Anfang Monat schlug die finnische Nationalfluggesellschaft ihren sieben Gewerkschaften drei mögliche Alternativen vor, mit denen Kosten gespart werden können – Lohnkürzung bei allen Angestellten, Lohneinfrierung oder Stellenstreichung. Für die Entscheidung hatten sie zwei Wochen Zeit.

„Es ist schade, dass wir nun Stellen streichen müssen, um Kosten zu sparen. Es wäre für alle besser gewesen, wenn wir auf anderem Weg hätten Geld sparen können,“ sagte Finnair in einer Pressemitteilung. Im Juni hatte Finnair Massnahmen zur Kostensenkung angekündigt, da ihr sonst wegen den schwierigen Bedingungen ein Verlusthalbjahr bevorsteht.