Finnair mit weniger Passagieren

Im November 2013 stiegen bei Finnair rund 654.600 Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Abnahme von 5,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 4,9 Prozent auf 2,336 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ging um 7,1 Prozent auf 1,666 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresnovember um 1,6 Prozentpunkte auf 71,3 Prozent zurückgegangen. Finnair konnte im November 12.817 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Zunahme von 6,5 Prozent. Von Januar bis Ende November flogen mit Finnair 8,575 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,8 Prozent.