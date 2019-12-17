Finnair mit mehr Passagieren

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im November 2019 stiegen bei Finnair 1,084 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 10,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 9,4 Prozent auf 3,619 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 13,1 Prozent auf 2,790 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 2,5 Prozentpunkte auf 77,1 Prozent verbessert.

Finnair konnte im November 14.855 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer leichten Abnahme von einem Prozent.

Von Januar bis Ende November flogen mit Finnair 13,496 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 10,2 Prozent.