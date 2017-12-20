Finnair mit mehr Passagieren

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im November 2017 stiegen bei Finnair 949,6 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von fünfzehn Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um zwanzig Prozent auf 3,083 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 23,7 Prozent auf 2,416 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 2,3 Prozentpunkte auf 78,4 Prozent verbessert.

Finnair konnte im November 13.498 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Zunahme von acht Prozent.

Von Januar bis Ende November flogen mit Finnair 10.953 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 9,3 Prozent.