Finnair mit mehr Passagieren

Im November 2016 stiegen bei Finnair 825,4 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 2,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 1,7 Prozent auf 2,570 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,5 Prozent auf 1,953 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,2 Prozentpunkte auf 76,0 Prozent leicht abgeschwächt. Finnair konnte im November 12.498 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Zunahme von 2,8 Prozent.

Von Januar bis Ende November flogen mit Finnair 10.025 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,5 Prozent.