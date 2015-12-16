Finnair mit mehr Passagieren

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im November 2015 stiegen bei Finnair 807,3 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 13,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 9,2 Prozent auf 2,527 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um neun Prozent auf 1,925 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,1 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent leicht abgeschwächt. Finnair konnte im November 12.160 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Abnahme von 2,2 Prozent.

Von Januar bis Ende November flogen mit Finnair 9,503 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,7 Prozent.