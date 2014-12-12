Finnair mit mehr Passagieren

Im November 2014 stiegen bei Finnair 712,1 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 8,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,9 Prozent auf 2,314 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ging um sechs Prozent auf 1,765 Milliarden Sitzplatzkilometer oben. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresnovember um fünf Prozentpunkte auf 76,3 Prozent verbessert. Finnair konnte im November 12.430 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Abnahme von drei Prozent. Von Januar bis Ende November flogen mit Finnair 8,908 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,9 Prozent.