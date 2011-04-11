Finnair mit leicht mehr Passagieren

Im März 2011 stiegen bei Finnair rund 692.000 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer leichten Zunahme von 1,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 11,8 Prozent auf 2,570 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser starken Expansion nicht mithalten. Nachgefragt wurden im März 2011 1,860 Milliarden Sitzplatzkilometer, dies entspricht einer Abnahme von 0,6 Prozent. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 9 Punkte auf magere 72,4 Prozent. Finnair konnte die schlechtere Transportleistung im Passagierverkehr mit einer starken Zunahme im Frachtbereich teilweise kompensieren, hier stieg die Leistung um 39 Prozent auf 862 Tonnen.