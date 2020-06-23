Finnair meldet weniger Passagiere

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Mai 2020 stiegen bei Finnair 26,7 Tausend Fluggäste zu (Vorjahr 1,295 Millionen), wegen der Corona Krise waren das 97,3 Prozent weniger als im Vorjahresmai.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresmai um 97,7 Prozent auf 9,886 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ging wegen der Gesundheitskrise um 99,1 Prozent auf 7,080 Millionen Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 49,9 Prozentpunkte auf 29,9 Prozent verschlechtert. Finnair konnte im Mai 2020 insgesamt 4.405 Tonnen an Fracht transportieren (Vorjahr 15.351 Tonnen), dies entspricht einem Einbruch von 71,3 Prozent.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Finnair 2,698 Millionen Passagiere (Vorjahr 5,670 Millionen), das entspricht einem Minus von 52,4 Prozent.

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