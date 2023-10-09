Finnair meldet soliden September

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im September 2023 stiegen bei Finnair 921,8 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von 3,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im September 2023 verglichen mit dem Vorjahresseptember um 9,8 Prozent auf 2,977 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um dreizehn Prozent auf 2,318 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 77,9 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 2,2 Prozentpunkte.

Finnair konnte im September 2023 insgesamt 11.406 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 24,1 Prozent.