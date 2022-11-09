Finnair meldet soliden Oktober

Finnair Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Oktober 2022 stiegen bei Finnair 866,9 Tausend Fluggäste zu, im Vorjahresoktober frequentierten wegen Corona lediglich rund 300 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Finnair.

Vor der Corona Krise im Monat Oktober 2019 konnte Finnair noch 1,266 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, die Oktoberzahlen 2022 liegen also immer noch 32 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die Verkehrsleistung wurde im Oktober 2022 verglichen mit dem Vorjahresoktober um 71,2 Prozent auf 2,807 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 166,9 Prozent auf 2,039 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 72,6 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 26,1 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Oktober 2022 insgesamt 9.853 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 26,2 Prozent.