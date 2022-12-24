Finnair meldet soliden November

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im November 2022 stiegen bei Finnair 750,8 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Corona November 2021 entspricht dies einem Plus von 54,2 Prozent.

Vor der Corona Krise im Monat November 2019 konnte Finnair noch 1,084 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, die Novemberzahlen 2022 liegen also immer noch 30 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die Verkehrsleistung wurde im November 2022 verglichen mit dem Vorjahresnovember um 24,9 Prozent auf 2,500 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um 93,6 Prozent auf 1,786 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 71,4 Prozent und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 25,4 Prozentpunkte.

Finnair konnte im November 2022 insgesamt 10.081 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 28,4 Prozent.