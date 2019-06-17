Finnair meldet soliden Mai

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Mai 2019 stiegen bei Finnair 1,295 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einem Wachstum von dreizehn Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 14,3 Prozent auf 4,181 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, es konnten 3,335 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 14,7 Prozent entspricht. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresmai um 0,3 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent. Finnair konnte im Mai 2019 insgesamt 15.351 Tonnen an Fracht transportieren, was einem Wachstum von 12,8 Prozent entspricht.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte Finnair 5,670 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,4 Prozent.