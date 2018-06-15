Finnair meldet soliden Mai

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im Mai 2018 stiegen bei Finnair 1,146 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einem Wachstum von 13,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 21,5 Prozent auf 3,657 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, es konnten 2,907 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 18,8 Prozent entspricht. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresmai um 1,8 Prozentpunkte auf 79,5 Prozent.

konnte im Mai 2018 insgesamt 13.604 Tonnen an Fracht transportieren, was einem leichten Rückgang von 0,1 Prozent entspricht.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte Finnair 5,233 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 14,4 Prozent.