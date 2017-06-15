Finnair meldet soliden Mai

Im Mai 2017 stiegen bei Finnair 1,010 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einem Wachstum von 9,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,2 Prozent auf 3,011 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, es konnten 2,447 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 12,8 Prozent entspricht. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresmai um 8,4 Prozentpunkte auf 81,3 Prozent. Finnair konnte im Mai 2017 insgesamt 13.618 Tonnen an Fracht transportieren, was einem Wachstum von 9,5 Prozent entspricht.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte Finnair 4,574 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.